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كدمات متفرقة فى جسد وائل كفورى.. وصديقه يطمئن جمهوره: الفنان بخير

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القاهرة - سامية سيد - طمأن الصديق المقرب لوائل كفورى، الشاعر حبيب بو أنطون، جمهوره بعد الحادث الذى تعرض له وتهشم سيارته، وغرد على "تويتر" قائلا: ‏"وائل بخير شكرا يا عدرا".

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ونقل وائل كفورى إلى مستشفى معونات جبيل لتلقى العلاج، حيث خضع للفحوص الطبية اللازمة، لا سيّما أن الحادث أسفر عن كدمات فى أنحاء جسده وأضرارا جسيمة لحقت بسيارته.

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وكان الإعلامى اللبنانى دومينيك أبو حنا قد أعلن تعرض النجم وائل كفورى لحادث سير مروع وتهشم سيارته، ونشر صور للسيارة على حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" وعلق: "الحمد لله على السلامة للنجم وائل كفورى الذى تعرض لحادث سير مروع".

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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