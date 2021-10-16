شكرا لقرائتكم خبر عن نقل وائل كفورى إلى أحد المستشفيات بعد تعرضه لحادث مروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن النجم وائل كفوري تم نقله إلى أحد المستشفيات بعد تعرضه لحادث مروع وتهشم سيارته، دون الكشف عن حجم الإصابة التى تعرض لها النجم اللبناني.

وكان الإعلامى اللبنانى دومينيك أبو حنا قد أعلن تعرض النجم وائل كفورى لحادث سير مروع وتهشم سيارته، ونشر صور للسيارة على حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" وعلق: "الحمد لله على السلامة للنجم وائل كفورى الذى تعرض لحادث سير مروع".

وقدم النجم وائل كفورى مؤخرًا أغنية على طريقة الديو مع النجمة أنغام وتحمل اسم "برضه بتوحشنى"، وحققت عددًا كبيرًا من المشاهدات على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.

وطرح وائل كفورى أغنية سنجل تحمل اسم "البنت القوية"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ، والأغنية تم تناولها فى إطار فكرة صيفية جديدة من خلال فيديو بسيط، جمع بين وائل ومجموعة مع أقاربه وأصدقائه، فى لقاء دعا له وائل بمنزله الفخم فى منطقة زحلة بلبنان مسقط رأسه، وكانت المشاهد فى لحظات عفوية عبرت عن الانسجام وجو المرح الذى يجمع بين وائل وأقاربه وأصدقائه.