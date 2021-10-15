شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور تكشف عن مشاركتها إياد نصار فى مسلسل جديد من 10 حلقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة ريهام عبد الغفور على هامش مهرجان الجونة فى دورته الخامسة أنها تشارك الفنان إياد نصار فى مسلسله الجديد من إخراج مريم أبو عوف، وينتمى لنوعية الـ10 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، ولم يستقر صناعه على اسم نهائى له، وجارى التعاقد مع باقى فريق العمل خلال الفترة المقبلة.

وتابعت ريهام، فى تصريحات تليفزيونية لها، أثناء تواجدها على ريد كاربت مهرجان الجونة أنها تستأنف تصوير مشاهدها فى مسلسل "الغرفة 207"، بعد انتهاء مهرجان الجونة، وتقع أحداثه داخل فندق أصر مالكه على بقاء الغرفة 207 رغم الأهوال التى تدور فيها من رعب وإثارة، حيث تودى بحياة كل من يقطنها، حيث إن الكثيرين دخلوا الغرفة 207 لكن قليلين فقط استطاعوا النجاة منها.

والعمل مأخوذ عن مجموعة قصصية للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق تحمل اسم "الغرفة 207" صدرت فى البداية عام 2008 وأعيد نشرها فى طبعة جديدة عام 2017، وتدور أحداثه فى 10 حلقات للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.