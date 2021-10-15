شكرا لقرائتكم خبر عن التريلر الرسمي لفيلم The Tender Bar بطولة بن إفليك وجورج كلوني.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لفيلم The Tender Bar، بطولة النجم العالمي بن أفليك والنجم العالمي جورج كلوني، عن التريلر الرسمي للفيلم المقرر عرضه يوم 17 ديسمبر المقبل بدور العرض السينمائي بجميع أنحاء العالم.

قصة فيلم The Tender Bar تدور حول جي آر (شيريدان)، وهو صبي نشأ في لونغ آيلاند يحاول تقفي شخصية والده وذلك بين الرعاة السكاري في حانة عمه تشارلي (بن أفليك)، وفي نفس الأثناء تكافح والدة الطفل (ليلي راب) لإيصال ابنها لمستقبل افضل عبر مغادرة منزل والدها المتهدم (لويد).

The Tender Bar هو أحدث تجربة إخراج جديدة للنجم جورج كلوني، ومن بطولة النجم بن أفليك، وتاي شيريدان، وليلي راب، وكريستوفر لويد، قصة الفيلم مقتبسة عن كتاب بنفس الاسم من تأليف الحائز على جائزة بوليتزر جون جوزيف موهرينجر، وكتب له السيناريو الحائز علي جائزة الأوسكار ويليام موناهان.