شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الجونة يعتذر عن عدم إكمال عرض فيلم بسبب خطأ تقنى ويعيد تذكرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت إدارة مهرجان الجونة السينمائي بيانا تعتذر فيه لضيوفها عن عدم إكمال عرض الفيلم الصينى "ثانية واحدة"، اليوم الجمعة، بسبب خطأ تقنى فى الترجمة مصدره الموزع، على أن يتم تحديد موعد لاحق لعرض الفيلم خلال الأيام المقبلة.

وكانت إدارة المهرجان قد أوقفت عرض الفيلم وأعادت للمشاهدين ثمن التذاكر فور اكتشاف الخطأ، وتعد إدارة المهرجان بتدارك مثل تلك الأخطاء وعدم تكرارها في المستقبل.

وشهد اليوم عرض الفيلم المغربى "على صوتك" المشارك فى المسابقة الرسمية للمهرجان ضمن فئة الأفلام الروائية الطويلة، بحضور عدد من نجوم الفن منهم نسرين طافش، أحمد داود وزوجته علا رشدى، يسرا، ليلى علوى، طارق الإبيارى وزوجته، انجى كيوان، دارين حداد، درة، رانيا يوسف، أمينة خليل، أكرم حسنى.

وحضر الفيلم أيضا روجينا وابنتها، جميلة عوض، هبة السيسى، نيكولا معوض وزوجته، وداليا البحيرى وزوجها رجل الأعمال حسن سامى، ثراء جبيل، المخرج أحمد شفيق، الفنان عصام السقا، جمال سليمان، ميس حمدان، دانا حمدان، عمر الشناوى وزوجته.

وعُرض فيلم "على صوتك" عالميا للمرة الأولى في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي 2021، ورشحه المركز السينمائي المغربي للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي في الدورة 94، تدور أحداث الفيلم داخل أحد الأحياء الشعبية في مدينة الدار البيضاء حيث يعمل مغني الراب السابق أنس داخل مركز ثقافي. وبفضل تشجيعه ودعمه يجد شبان المركز طريقة جديدة للتعبير عن قضاياهم وواقعهم عبر ثقافة الهيب هوب.