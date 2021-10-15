شكرا لقرائتكم خبر عن البوستر الرسمي لفيلم The Batman قبل طرح التريلر الرسمي بساعات.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزالت الصفحة الرسمية لفيلم The Batman الستار عن البوستر الرسمي الأول، عبر موقع تويتر، لتعلن عن وصول التريلر الرسمي الذى سيضم الملامح الأولى للفيلم بعد ساعات عبر الصفحة، بعد سلسلة طويلة من التأجيلات بسبب جائحة كورونا التى أثرت بشكل كبير على صناعة السينما.

وجاء البوستر الرسمي للفيلم الذي يقوم ببطولته النجم العالمي روبرت باتينسون، على شكل البدلة الجديدة للشخصية الشهيرة "باتمان" وفى الخلفية اللون الأحمر بالكامل، فى إشارة إلى الأحداث الدموية التى سيشهدها الجزء القادم من السلسلة المقرر عرضها فى مارس عام 2022 بدور العرض السينمائي.



البوستر الرسمي لفيلم Batman

وكشف المخرج العالمي مات ريفز، عن صورة جديدة من كواليس فيلم The Batman، عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر منذ عدة أسابيع، من احتفالات يوم الرجل الوطواط العالمي، قبل عرض الفيلم فى مارس 2022، بعد سلسلة من التأجيلات التى شهدها الفيلم بسبب جائحة كورونا.

وظهر ريفز فى الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر، وهو داخل مكتبه وسط تحضيرات المعالجات الصوتية والبصرية قبل شهور من عرض الفيلم فى مارس المقبل.