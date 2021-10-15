تأجيل عرض "ثانية واحدة" في "الجونة السينمائي" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، تأجيل عرض الفيلم الصيني "ثانية واحدة"، بعدما كان مقررا أن يشاهده الجمهور اليوم الجمعة.

وأصدر المهرجان بيانا جاء فيه "تعتذر إدارة مهرجان الجونة السينمائي، لضيوفها الكرام عن عدم إكمال عرض الفيلم الصيني (ثانية واحدة)، اليوم الجمعة، بسبب خطأ تقني في الترجمة مصدره الموزع، على أن يتم تحديد موعد لاحق لعرض الفيلم خلال الأيام المقبلة". وكانت إدارة المهرجان قد أوقفت عرض الفيلم وأعادت للمشاهدين ثمن التذاكر فور اكتشاف الخطأ. وتعد إدارة المهرجان بتدارك مثل تلك الأخطاء وعدم تكرارها في المستقبل.

جدير بالذكر أن حفل افتتاح الدورة الخامسة أقيم مساء أمس الخميس، وشهد تكريم الفنان أحمد السقا، ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي.