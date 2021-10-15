المهن التمثيلية تنعي فوزي فهمي: شكّل وجدان أجيال من فناني مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة النقيب الدكتور أشرف زكي، الكاتب الدكتور فوزي فهمي، رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، الذي رحل عن عالمنا، اليوم الجمعة عن عمر ناهز 83 عاما.

وفي بيان عن المهن التمثيلية، قالت: "تنعي نقابة المهن التمثيلية وجموع فنانين مصر، رحيل الكاتب والأستاذ والمعلم عملاق الإدارة والعمل الأكاديمي رئيس أكاديمية الفنون الأسبق الأستاذ الدكتور فوزي فهمي، الذي شكّل وجدان أجيال من فناني مصر بعلمه ونصوصه المسرحية ومقالاته وكتبه التي أثرت في وجدان أجيال من المبدعين".

أضافت: "اللهم تغمده بواسع رحمتك وألهمنا وألهم تلامذته وأهله الصبر والسلوان".

يذكر أن فوزي فهمي، ولد في يوم 21 أغسطس 1938 بالقاهرة، وتلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة المعهد العلمي الابتدائي وتعليمه الثانوي بمدرسة علي باشا مبارك، وحصل منها على شهادة ثانوية، ولميله للفنون التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم الدراما ثم حصل على درجة الدكتوراه في علوم المسرح سنة 1975.