ياسمين صبري تستعرض إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

استعرضت النجمة ياسمين صبري، إطلالتها في حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، خلال عدة صور نشرتها على موقع "إنستجرام".

وارتدت ياسمين خلال الحفل، فستان كت باللون الأصفر مزود بإكستنشن بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارات مكونة من أسورة وخاتم، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

ووجهت ياسمين صبري "بوسة على الهواء" لجمهورها أثناء التقاط المصورين لها الصور على السجادة الحمراء.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، مساء الخميس 14 أكتوبر الجاري، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

كما شهد حفل الافتتاح حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: يسرا، منى زكي، دينا الشربيني، منة شلبي، أحمد رزق، أروى جودة، شريف منير، نجلاء بدر، ورانيا يوسف وغيرهم، ومن القائمين على المهرجان: نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وتقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.