"كان الأب الروحي للأكاديميين".. البيت الفني للمسرح ينعي رئيس أكاديمية الفنون الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعى البيت الفني للمسرح، الدكتور فوزي فهمي، رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، الذي رحل عن عالمنا، اليوم الجمعة عن عمر ناهز 83 عاما.

وجاء في بيان صحفي، صادر عن البيت الفني للمسرح: "ينعي الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن والأسى الكاتب والأكاديمي والمثقف المصري الكبير الأستاذ الدكتور فوزي فهمي، والذي وافته المنية بعد مشوار كبير من الكتابات والمؤلفات والمشروعات الثقافية".

وتابع البيان: "كان الأب الروحي للعديد من الأكاديميين والباحثين المسرحيين في مصر والعالم، وأضاف بكتاباته للمكتبة المسرحية العربية العديد والعديد من الكتب والأبحاث، كما كان مؤلفا مسرحيا مميزًا، ومن أشهر أعماله (عودة الغائب) و(الفارس والأميرة)".

وأضاف البيان: "شغل الراحل الدكتور فوزي فهمي العديد من المناصب، منها عميد المعهد العالي للنقد الفني، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، رئيس أكاديمية الفنون، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، وأشرف على تنفيذ العديد من المشاريع الثقافية التي كان لها بالغ الأثر على وعي وثقافة المصريين أهمها ترجمة ١٠٠ كتاب للطفل، وإنشاء الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، وغيرها.. أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون".

يذكر أن فوزي فهمي، ولد في يوم 21 أغسطس 1938 بالقاهرة، وتلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة المعهد العلمي الابتدائي وتعليمه الثانوي بمدرسة علي باشا مبارك، وحصل منها على شهادة ثانوية، ولميله للفنون التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم الدراما ثم حصل على درجة الدكتواره في علوم المسرح سنة 1975.