مايان السيد تنشر صورا من حفل افتتاح مهرجان الجونة: "شعرت وكأنه حلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة الشابة مايان السيد، صورا لها خلال ظهورها على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، مساء الخميس.

وعلّقت مايان على الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" قائلة: "شعرت بالأمس وكأنه حلم".

حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة هذا العام، شهد تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

كما شهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: يسرا، دينا الشربيني، منة شلبي، أروى جودة، محمد قبلاوي، ومن القائمين على المهرجان: نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، ويقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.