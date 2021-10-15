شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة الأردنية تسلم جوائز مهرجان الأردن الدولى للفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم مساء اليوم حفل ختام مهرجان الأردن الدولى للفيلم، بالمركز الثقافى الملكي، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الجديدة هيفاء النجار، فى أول ظهور بروتوكولى لها بعد توليها المنصب، وهزاع البرارى أمين عام وزارة الثقافة، ومدير المهرجان الفنان عبدالكريم الجراح مدير مديرية المسرح، وعرض خلال الافتتاح فيلم تسجيلى عن الدورة التاسعة للمهرجان، وقدمت حفل الافتتاح الفنانة دلال فياض، كما عرض خلال حفل الختام فيلم "cuckoo" الهولندى، وحملت جائزة المهرجان اسم "بترا".

ختام مهرجان الأردن للفيلم

وزيرة الثقافة الأردنية تسلم الجوائز

وزيرة الثقافة الأردنية تحيى الفنان مجدى كامل

مجدى كامل عضو لجنة تحكيم المهرجان

وأعلنت لجنة التحكيم المكونة من الفنان مجدى كامل والمخرج والمنتج إبراهيم حمودة والفنان طارق الحداد، عن الفائزين فى المهرجان من بين 9 أفلام مشاركة فى المسابقة الرسمية.

وأعلنت لجنة التحكيم الجوائز والفائزين على النحو التالى :

- جائزة أفضل فيلم للفيلم الهولندى "cuckoo"

- جائزة أفضل مخرج للمخرج جورجن سكولتنس عن الفيلم الهولندى "cuckoo"

- جائزة أفضل ممثل مناصفة بين الفنان فرانك لاميرس بطل فيلم "cuckoo" الهولندى ، والفنان دينيس لافاس بطل فيلم "figurant" التشيكى

- جائزة أفضل ممثلة مناصفة بين الفنانة سانديا تاج الدين عن فيلم "الآلة" المغربي، والفنانة الأردنية راكين سعد عن فيلم "كاروكا"

- جائزة أفضل سيناريو للمخرج والسيناريست جورجن سكولتنس عن سيناريو فيلم "cuckoo"

- جائزة أفضل مونتاج مناصفة بين جاكوب فانساه عن فيلم "figurant" التشيكى ، ومارتين بيدال عن فيلم "cuckoo" الهولندى

- جائزة أفضل تصوير وإضاءة لمدير التصوير سايموند دوفورسى عن الفيلم التشيكى "figurant"

- جائزة أفضل موسيقى تصويرية حصل عليها الثنائى بيتر، و هودى ماكى عن فيلم "cuckoo"

فيما أوصت لجنة التحكيم بمنح الفيلم البحرينى "عروس البحر" شهادة تقدير خاصة من اللجنة، وذلك لطرح الفيلم قضية هامة تنتصر لحقوق المرأة فى مقاضاة المغتصب، كما أوصت اللجنة بإضافة عدد من المسابقات خلال الدورات المقبلة من المهرجان.