شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أيام على انتهاء خالد سليم من تصوير فيلمه الجديد " فى القلب " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتهى النجم خالد سليم من تصوير فيلمه الجديد "فى القلب" خلال الأسابيع القليلة المقبلة حيث يتبقى له حوالى 3 أيام تصوير، ومن المقررأن يستكمل مشاهده الأخيرة بعد انتهاء فعاليات مهرجان الجونة السينمائى الذى تم افتتاحه أمس الخميس فى دورته الخامسة لعام 2021، ويشارك فى بطولة الفيلم الفنانة نسرين طافش.

وتدورأحداث فيلم "فى القلب"، فى إطاررومانسي، من خلال محاولة إحدى السيدات إفساد علاقة الحب بين خالد سليم وزوجته إنجى كيوان، بعد إخباره أن زوجته تخونه مع أقرب أصدقائه، ومن هنا يدخل فى مرحلة الشك، قبل أن تتعرض زوجته لحادث يؤدى لوفاتها، ليدخل بعدها فى قصة حب مع نسرين طافش.

والفيلم بطولة خالد سليم ونسرين طافش وسوسن بدر وهالة فاخر ومحمد عز ومنة فضالى وإنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى.