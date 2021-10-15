شكرا لقرائتكم خبر عن كريمة بدير وحسن يوسف مدربين الدفعة الثانية لورشة "مواهب مصر "بمسرح الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المسرح القومى للأطفال بقياده الفنان محمود حسن، التابع للبيت الفنى للمسرح بقياده الفنان إسماعيل مختار، لإنطلاق الدفعة الثانية من ورشة " مواهب مصر" ، حيث فتح باب التقدم للأطفال الذين يودوا المشاركة فيها بالمجان .

ومن شروط التقدم للورشة أن تكون الأطفال من مواليد عام ٢٠٠٤ و حتى عام ٢٠١٥ ، ويتم ملء استمارة المشاركة المتاحة على صفحة مواهب مصر بموقع الفيس بوك وتسليمها في مسرح متروبول بالعتبة، وسيتم الاختيارعن طريق اختبارات قبول تتم لاحقا، يقوم على التدريب بالورشة مجموعة من المدربين المحترفين منهم الفنانين حسن يوسف، وائل عوض، كريمة بدير .

جدير بالذكرأن شعبة مواهب مصر تم تأسيسها بقرارمن الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة في شهر نوفمبر عام 2020 لتقديم جيل جديد من المواهب المسرحية من الأطفال، والتي تبني مستقبل مسرحي مشرق وتضخ دماء جديدة في كافة عناصر المسرح، وأقامت الشعبة الدفعة الأولى من الورشة العام الماضي، و استمرت حتى تقديم تخرج الورشة " عايزين سلام " و الذي تم عرضه لموسم كامل بمسرح متروبول بنجاح جماهيري كبير .