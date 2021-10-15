شكرا لقرائتكم خبر عن قولتلك وحذرتك.. رسالة بالإنجليزية من عبد الباسط حمودة لزوكربيرج بعد سقوط فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار تعليق باللغة الإنجليزية تابع للصفحة الرسمية للمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، الكثير من التساؤلات، والذى جاء على بوست لمؤسس موقع فيس بوك، مارك زوكربيرج، الذى شرح من خلاله بعض الاحتياطات الأمنية لتطبيق الواتس آب.

وجاء تعليق الصفحة الرسمية للمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة عبر فيس بوك، كالآتى : "كما قلت لك سابقاً لا يوجد نظام مشفر أو آمن بشكل كامل، وغالباً ما يكون هناك ثغرات فى الأنظمة الأمنية فى تخزين البيانات، وهذا يسمح بالاستغلال من قبل طرف ثالث للإطلاع على البيانات".



تعليق عبد الباسط حموده

وكان نجم الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة قد حل ضيفا على برنامج "ملوك التريند" الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365” ويقدمه الزميل عادل عبد الله، واعترف النجم الشعبى عبد الباسط أثناء لقائه بالبرنامج لأول مرة بأنه أخطأ حينما فكر فى الزواج على زوجته وأم أولاده، كما تحدث باستفاضة عن علاقته بشقيقته التي لم يرها منذ 38 عاما، كما قام بتقييم المطربين على الساحة من وجهة نظره الشخصية وقال عبد الباسط حمودة، إن لديه خمسة أولاد بنتين و3 صبيان، مضيفا أن بعض أولاده صوتهم حلو، ولكنهم بعيدون عن صوته، ومنهم رامى وكريم، مشيرا إلى أن الأغنية الشعبية فارضة نفسها ولم تمت ولها محبوها بالملايين.

وقال المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة: رحلة كفاحى كبيرة ومؤثرة، وبها العديد من القصص والحكايات، وتعلمت فى الشارع، ولم أتعلم فى معهد، وتعبت كثيرا حتى أصل إلى الناس.