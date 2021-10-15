شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك يحتفي بتصدر أغنية الجديدة Face Off مؤشرات البحث فى أمريكا.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ ذا روك، بتصدر أغنيته الجديدة Face Off لأكثر أغاني الراب انتشاراً فى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد حوالي 6 أيام من إصدارها عبر موقع يوتيوب، حيث نشر بعض من كواليس الأغنية عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ليحتفي بنجاح الأغنية.

ووجه ذا روك، الشكر لكل جمهوره فى جميع أنحاء العالم، على تعليقاتهم عبر أغنيته الأولى فى عالم الراب، وقال على البوست الذى نشره منذ قليل "شكرا لكم جميعا على الحب".

وشارك ذا روك متابعيه وجمهوره منذ أيام، بالصورة الأولى لظهوره على غلاف مجلة VanityFair العالمية، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، واصفا مشاركته على الغلاف قائلاً: "يحدث مرة واحدة فى العمر"، مطالباً متابعيه بالاطلاع على تصريحاته داخل المجلة.

وكان قد ظهر ذا روك، مؤخراً، بشكل مختلف للغاية فى أحدث مشاركة له عبر منصات السوشيال ميديا، بعد أن نشر مقطع فيديو لآخر أعماله الفنية، عبارة عن أغنية راب جديدة، حيث يشتهر ذا روك بالأعمال السينمائية المتعلقة بالحركة.

ونشر ذا روك، مقطع الفيديو الذى قام فيه بالغناء فيه بشكل مختلف وجديد فى عالم الهيب هوب وموسيقى الراب، ليعلن عن أحدث أعماله الفنية.