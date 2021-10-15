شكرا لقرائتكم خبر عن النجمات يتألقن بإطلالات مختلفة على الريد كاربت ثانى أيام مهرجان الجونة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم مساء اليوم الجمعة، ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الخامسة، بالعرض الأول للفيلم المغربى "على صوتك" المشارك فى المسابقة الرسمية للمهرجان ضمن فئة الأفلام الروائية الطويلة، والمقام فى قاعة بلازا للمؤتمرات، حيث تألقت النجمات بفساتين وإطلالات مختلفة وبألوان مبهجة.

ومن أبرز النجمات اللاتي حضرن العرض والريد كاربت يسرا، وليلى علوى، ودرة، ونسرين طافش، وأمينة خليل، ودارين حداد، وداليا البحيرى، وروجينا، وميس حمدان، ودانا حمدان، وهبة السيسى، ونيكولا معوض وزوجته، وداليا البحيرى، وإنجى كيوان.

وعُرض فيلم "على صوتك" عالميا للمرة الأولى في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي 2021، ورشحه المركز السينمائي المغربي للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي في الدورة 94، تدور أحداث الفيلم داخل أحد الأحياء الشعبية في مدينة الدار البيضاء حيث يعمل مغني الراب السابق أنس داخل مركز ثقافي. وبفضل تشجيعه ودعمه يجد شبان المركز طريقة جديدة للتعبير عن قضاياهم وواقعهم عبر ثقافة الهيب هوب.

فيلم "على صوتك" بطولة أنيس بسبوسي، إسماعيل أدواب، مريم نقاش، نهيلة عارف، عبده بسبوسي، زينب بو جمعة، سفيان بلالي، مهدي رزوق، أمينة كنعان، سماح باركو، مها منان، مروة كنيديش، مروان بناني، وعبد الرحمن الرحماني.، وإخراج نبيل عيوش.

ويشارك فيلم علي صوتك" في المسابقة الرسمية للمهرجان ضمن فئة الأفلام الروائية الطويلة إلى جانب أفلام "البحر أمامكم" للمخرج إيلي داغر، و"كوستا برافا" الذي عرض لأول مرة عالميا في مهرجان فينيسيا السينمائي 2021، للمخرجة مونيا عقل(لبنان)، و "ريش" للمخرج عمر الزهيري (مصر) و "أميرة" للمخرج محمد دياب( إنتاج مشترك مصري -أردني).



نسرين طافش و اطلالة رقيقة مميزة



نسرين طافش



نسرين طافش