شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد وأحمد فتحى ينتهيان من تصوير "مهمة مش مهمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى صناع الفيلم المصرى السعودى "مهمة مش مهمة"، والذى يضم مجموعة كبيرة من فنانى الكوميديا بمصر والسعودية، من تصوير أحداث العمل داخل أحد فيلات منطقة الحزام الأخضر.

ومن جانبه قال منتج العمل أيمن يوسف، إن مخرج الفيلم أيمن العلى بدأ فعليا في عمليات المونتاج، استعدادا لطرحه بسينمات مصر والخليج خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحا أنه يتبقى يومان تصوير فقط في المملكة السعودية، وبذلك ينتهى تصوير العمل نهائيا.

وأضاف يوسف أنه من خلال هذا الفيلم، وللمرة الأولى يتم تقديم المواهب السعودية برأس مال مصرى، وليس العكس، حيث دائما ما يذهب نجوم مصر للمشاركة فى أعمال خليجية، لكن هذه المرة يأتى نجوم الكوميديا بالسعودية ليشاركوا فى أعمال فنية مصرية وبإنتاج مصرى، موضحا أن هذا الفيلم سيكون باكورة أعمال فنية مصرية خليجية أخرى خلال الفترة المقبلة.