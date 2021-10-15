شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن التمثيلية تنعى الكاتب الراحل فوزى فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة النقيب الدكتور أشرف زكى الكاتب فوزى فهمى الذي وافته المنية صباح اليوم، وفى بيان عنها قالت : تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع فنانين مصر رحيل الكاتب والأستاذ والمعلم عملاق الإدارة والعمل الأكاديمى رئيس أكاديمية الفنون الأسبق الأستاذ الدكتور فوزى فهمى، الذى شكل وجدان أجيال من فنانى مصر بعلمه ونصوصه المسرحية ومقالاته وكتبه التي أثرت في وجدان أجيال من المبدعين، اللهم تغمده بواسع رحمتك وألهمنا وألهم تلامذته وأهله الصبر والسلوان .





يذكر أن فوزى فهمى ولد فى يوم 21 أغسطس 1938 فى القاهرة تلقى تعليمه الابتدائى بمدرسة المعهد العلمى الابتدائى وتعليمة الثانوى بمدرسة على باشا مبارك، وحصل منها على شهادة ثانوية، ولميله للفنون التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية قسم الدراما ثم حصل على درجة الدكتوارة فى علوم المسرح سنة 1975.

وقد تنقل فى عدة مناصب فندب سنة 1978 عميدا لمعهد النقد الفنى ثم وكيلا لوزارة الثقافة ورئيسًا للمركز القومى لثفافة الطفل، من جهوده إنشاء الحديقة الثفاقية بالسيدة زينب، والإشراف على ترجمة مائة كتاب للطفل، من أهم مولفاته فى مسرح عودة الغائب كتبها سنة 1977، مسرحية الفارس والأميرة كتبها سنة 1979، مسرحية لعبة السلطان كتبها سنة 1986، وهو عضو "المجلس الأعلى للثقافة" منذ 2014