شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة روجينا "تعدل" فستان والدتها على السجادة الحمراء.. والأخيرة تغازلها: شايفين القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضرت الفنانة روجينا وابنتها مايا على السجادة الحمراء للفيلم المغربي "على صوتك" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى في دورته الخامسة، وظهرت بشكل جذاب، وعدلت ابنة روجينا ديل الفستان حتى تلتقط والدتها صورا فوتوغرافية لتغازلها روجينا قائلة: "شايفين القمر".

عُرض الفيلم عالميا للمرة الأولى في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي 2021، ورشحه المركز السينمائي المغربي للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي في الدورة 94، تدور أحداث الفيلم داخل أحد الأحياء الشعبية في مدينة الدار البيضاء حيث يعمل مغني الراب السابق أنس داخل مركز ثقافي. وبفضل تشجيعه ودعمه يجد شبان المركز طريقة جديدة للتعبير عن قضاياهم وواقعهم عبر ثقافة الهيب هوب.

فيلم "على صوتك" بطولة أنيس بسبوسي، إسماعيل أدواب، مريم نقاش، نهيلة عارف، عبده بسبوسي، زينب بو جمعة، سفيان بلالي، مهدي رزوق، أمينة كنعان، سماح باركو، مها منان، مروة كنيديش، مروان بناني، وعبد الرحمن الرحماني.، وإخراج نبيل عيوش.

ويشارك فيلم "علي صوتك" في المسابقة الرسمية للمهرجان ضمن فئة الأفلام الروائية الطويلة إلى جانب أفلام "البحر أمامكم" للمخرج إيلي داغر، و"كوستا برافا" الذي عرض لأول مرة عالميا في مهرجان فينيسيا السينمائي 2021، للمخرجة مونيا عقل(لبنان)، و "ريش" للمخرج عمر الزهيري (مصر) و "أميرة" للمخرج محمد دياب( إنتاج مشترك مصري -أردني).