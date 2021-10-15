شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل ممازحة مصور طلب تصويرها بصوت عالٍ فى مهرجان الجونة: "انت بتزعقلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضرت الفنانة أمينة خليل، على السجادة الحمراء للفيلم المغربى "علي صوتك"، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الخامسة، وارتدت إطلالة ذهبية، ومازحت أمينة خلال التقاط الصور مصور طلب تصوريها بصوت عالٍ قائلة: "أنت بتزعقلى".

عُرض الفيلم عالميا للمرة الأولى فى المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائى 2021، ورشحه المركز السينمائى المغربى للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبى فى الدورة 94، تدور أحداث الفيلم داخل أحد الأحياء الشعبية فى مدينة الدار البيضاء حيث يعمل مغنى الراب السابق أنس داخل مركز ثقافي. وبفضل تشجيعه ودعمه يجد شبان المركز طريقة جديدة للتعبير عن قضاياهم وواقعهم عبر ثقافة الهيب هوب.

فيلم "على صوتك" بطولة أنيس بسبوسي، إسماعيل أدواب، مريم نقاش، نهيلة عارف، عبده بسبوسي، زينب بو جمعة، سفيان بلالي، مهدى رزوق، أمينة كنعان، سماح باركو، مها منان، مروة كنيديش، مروان بناني، وعبد الرحمن الرحماني.، وإخراج نبيل عيوش.

ويشارك فيلم "على صوتك" فى المسابقة الرسمية للمهرجان ضمن فئة الأفلام الروائية الطويلة إلى جانب أفلام "البحر أمامكم" للمخرج إيلى داغر، و"كوستا برافا" الذى عرض لأول مرة عالميا فى مهرجان فينيسيا السينمائى 2021، للمخرجة مونيا عقل(لبنان)، و "ريش" للمخرج عمر الزهيرى (مصر) و "أميرة" للمخرج محمد دياب( إنتاج مشترك مصرى -أردني).