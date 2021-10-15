شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تحضر عرض فيلم "على صوتك" بمهرجان الجونة متأخرة بعد انتهاء السجادة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت الفنانة رانيا يوسف متأخرة إلى عرض الفيلم المغربى "على صوتك" المشارك فى المسابقة الرسمية للمهرجان ضمن فئة الأفلام الروائية الطويلة، حيث لم تستطع السير على السجادة الحمراء لعرض الفيلم لاسيما بعد إغلاق الإضاءة بعد بدء عرض الفيلم، واضطرت رانيا إلى الدخول من الباب الآخر للقاعة دون السير على السجادة الحمراء.

كما حضرت الفنانة هبة السيسى متأخرة، بعد انتهاء السجادة الحمراء للفيلم المغربى "علي صوتك" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى في دورته الخامسة، وطلبت من منظم السجادة الحمراء فتح الإضاءة ولكنه اعتذر لها بأن موعدها انتهى، مما اضطرت للدخول دون تصوير.

وحضر عرض الفيلم نسرين طافش، أحمد داود وزوجته علا رشدى، يسرا، ليلى علوى، طارق الإبيارى وزوجته، انجى كيوان، دارين حداد، درة، أمينة خليل، أكرم حسنى، روجينا وابنتها، وهبة السيسى، ونيكولا معوض وزوجته، وداليا البحيرى وزوجها رجل الأعمال حسن سامى، ثراء جبيل، المخرج أحمد شفيق، الفنان عصام السقا، جمال سليمان، ميس حمدان، دانا حمدان، عمر الشناوى وزوجته.

وعُرض فيلم "على صوتك" عالميا للمرة الأولى في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي 2021، ورشحه المركز السينمائي المغربي للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي في الدورة 94، تدور أحداث الفيلم داخل أحد الأحياء الشعبية في مدينة الدار البيضاء حيث يعمل مغني الراب السابق أنس داخل مركز ثقافي. وبفضل تشجيعه ودعمه يجد شبان المركز طريقة جديدة للتعبير عن قضاياهم وواقعهم عبر ثقافة الهيب هوب.

فيلم "على صوتك" بطولة أنيس بسبوسي، إسماعيل أدواب، مريم نقاش، نهيلة عارف، عبده بسبوسي، زينب بو جمعة، سفيان بلالي، مهدي رزوق، أمينة كنعان، سماح باركو، مها منان، مروة كنيديش، مروان بناني، وعبد الرحمن الرحماني.، وإخراج نبيل عيوش.

ويشارك فيلم علي صوتك" في المسابقة الرسمية للمهرجان ضمن فئة الأفلام الروائية الطويلة إلى جانب أفلام "البحر أمامكم" للمخرج إيلي داغر، و"كوستا برافا" الذي عرض لأول مرة عالميا في مهرجان فينيسيا السينمائي 2021، للمخرجة مونيا عقل(لبنان)، و "ريش" للمخرج عمر الزهيري (مصر) و "أميرة" للمخرج محمد دياب( إنتاج مشترك مصري -أردني).