شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الراحل محمد حسن رمزى يطرح أغنية "قولولي" إهداء لروحه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب حسن رمزى أغنيته الجديدة "قولولي"، والتى طرح البرومو الخاص بها منذ أيام قليلة، وهى الأغنية التى يهديها إلى والده المنتج الكبير الراحل محمد حسن رمزى ووالدته الفنانة والمنتجة نهاد رمزي.

الاستعانة ببعض الصور الخاصة للعائلة؛ فى الكليب؛ ومزجها مع الكلمات والموسيقى التى يقدمها حسن رمزى فى كليبه السادس فى مشواره الغنائى بعدما قدم عددا من الكليبات الغنائية المختلفة؛ منها كليب "لازم؛ وداني؛ يا ويلك؛ وقف بينا الزمان؛ سيرتك".

المطرب حسن رمزى هو أيضاً شقيق الفنان شريف رمزى والمنتجة شهد رمزي، بينما كليب "قولولي" هو من كلماته وألحانه؛ بينما الهندسة الصوتية لطاهر صالح؛ إضافة إلى أن التوزيع مشترك بينه وبين طاهر صالح.