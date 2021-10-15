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نجل الراحل محمد حسن رمزى يطرح أغنية "قولولي" إهداء لروحه.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب حسن رمزى أغنيته الجديدة "قولولي"، والتى طرح البرومو الخاص بها منذ أيام قليلة، وهى الأغنية التى يهديها إلى والده المنتج الكبير الراحل محمد حسن رمزى ووالدته الفنانة والمنتجة نهاد رمزي.

 

 

الاستعانة ببعض الصور الخاصة للعائلة؛ فى الكليب؛ ومزجها مع الكلمات والموسيقى التى يقدمها حسن رمزى فى كليبه السادس فى مشواره الغنائى بعدما قدم عددا من الكليبات الغنائية المختلفة؛ منها كليب "لازم؛ وداني؛ يا ويلك؛ وقف بينا الزمان؛ سيرتك".

 

المطرب حسن رمزى هو أيضاً شقيق الفنان شريف رمزى والمنتجة شهد رمزي، بينما كليب "قولولي" هو من كلماته وألحانه؛ بينما الهندسة الصوتية لطاهر صالح؛ إضافة إلى أن التوزيع مشترك بينه وبين طاهر صالح.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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