موسم جديد من"أحدب نوتردام"و "فريدة"على مسرح الطليعة..بدءًا من الخميس المقبل

القاهرة - سامية سيد - يقدم مسرح الطليعة بقياده المخرج عادل حسان، التابع للبيت الفني للمسرح الذى يرأسه الفنان إسماعيل مختار، موسم جديد من العرض المسرحى أحدب نوتردام ، بدءًا من يوم الخميس القادم الموافق 21 أكتوبر، فى تمام الساعة التاسعة مساءً بقاعة زكى طليمات، كما سيقدم عرض "فريدة" بقاعة صلاح عبد الصبور فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً .



عروض مسرحية

عرض أحدب نوتردام من تأليف فيكتورهوجو ، كتابة وترجمة أسامة نورالدين، ديكور حمدى عطية، أزياء نعيمة عجمي، أشعار طارق علي، موسيقي وألحان كريم عرفه، إستعراضات كريمة بدير، ومن بطولة يحيى محمود، رجوي حامد، مريم الجندي، محمد دياب، عمرو شريف، محمود طلعت، فادي ثروت، مي السباعي، جورج أشرف، هبة قناوي، محمد عبد الوهاب، أحمد مخيمر، شريف فاروق، حسام الشاعر، آية خلف، محمد حسيب .

وعرض " فريدة " مأخوذة عن أغنية البجعة لأنطوان تشيكوف، وتدور أحداثها حول ممثلة تتذكر رحلتها الفنية وما آلت إليه من نجاح وفشل خلال حياتها.

‏‎"فريدة" بطولة الفنانة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، تصميم ملابس شيماء عبد العزيز، ماكياج روبي مهاب، كتابة وإخراج أكرم مصطفى.