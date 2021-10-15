شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيرى وجمال سليمان وميس حمدان أول حضور عرض فيلم "على صوتك" بمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ توافد الفنانين على السجادة الحمراء لعرض الفيلم المغربى "على صوتك" المشارك فى المسابقة الرسمية للمهرجان ضمن فئة الأفلام الروائية الطويلة، والمقام فى قاعة بلازا للمؤتمرات، وكان أول الحضور الفنان نيكولا معوض وزوجته، وداليا البحيرى وزوجها رجل الأعمال حسن سامى، ثراء جبيل، المخرج أحمد شفيق، الفنان عصام السقا.

وحضر أيضا الفنان جمال سليمان، ميس حمدان، دانا حمدان، عمر الشناوى وزوجته، ومن المقرر انطلاق عرض الفيلم الساعة 6.30 مساء.

وعُرض فيلم "على صوتك" عالميا للمرة الأولى في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي 2021، ورشحه المركز السينمائي المغربي للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي في الدورة 94، تدور أحداث الفيلم داخل أحد الأحياء الشعبية في مدينة الدار البيضاء حيث يعمل مغني الراب السابق أنس داخل مركز ثقافي. وبفضل تشجيعه ودعمه يجد شبان المركز طريقة جديدة للتعبير عن قضاياهم وواقعهم عبر ثقافة الهيب هوب.

فيلم "على صوتك" بطولة أنيس بسبوسي، إسماعيل أدواب، مريم نقاش، نهيلة عارف، عبده بسبوسي، زينب بو جمعة، سفيان بلالي، مهدي رزوق، أمينة كنعان، سماح باركو، مها منان، مروة كنيديش، مروان بناني، وعبد الرحمن الرحماني.، وإخراج نبيل عيوش.

ويشارك فيلم علي صوتك" في المسابقة الرسمية للمهرجان ضمن فئة الأفلام الروائية الطويلة إلى جانب أفلام "البحر أمامكم" للمخرج إيلي داغر، و"كوستا برافا" الذي عرض لأول مرة عالميا في مهرجان فينيسيا السينمائي 2021، للمخرجة مونيا عقل(لبنان)، و "ريش" للمخرج عمر الزهيري (مصر) و "أميرة" للمخرج محمد دياب( إنتاج مشترك مصري -أردني).