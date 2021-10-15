شكرا لقرائتكم خبر عن طرح كليب "فلتت منى" لدينا الشربينى وحسن أبو الروس.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة دينا الشربيني، منذ قليل، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "فلتت مني"، التى شاركها فيه الفنان حسن أبو الروس، وتم تصويره وسط البحر فى مدينة الجونة، والتى ظهر الثنائي فيه بشكل مختلف، وسرعان ما حصد الكليب آلاف المشاهدات خلال دقائق من نشره، والأغنية من كلمات حسن أبو الروس، وألحان وتوزيع ديزل.

واستطاع حسن أبو الروس لفت الانتباه له فى لحظة وصوله إلى مهرجان الجونة السينمائى برفقة دينا الشربينى، إذ وصل المهرجان على متن سيارة مفتوحة، وأنغام الموسيقى، وظهرت دينا الشربينى فى الفيديو وهى تستند على باب السيارة، بينما ترقص على أنغام الموسيقى.

وكانت النجمة دينا الشربيني قد شاركت جمهورها بصورة لها بصحبة الفنان حسن أبو الروس، داخل السيارة في طريقهما لمدينة الجونة، لحضور مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الخامسة، وعلقت دينا علي الصورة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة :"فلتت مني في الطريق للجونة"، في إشارة منها لأغنية أبو الروس الأخيرة "فلتت مني".

كما ظهرت النجمة دينا الشربيني - فى وقت سابق - فى مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وهى تغني وترقص بصحبه الفنان حسن أبو الروس، على ضفاف أحد الشواطئ في مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر.

ورددت الشربيني وأبو الروس، بعض كلمات الأغاني التي جاءت كالآتي: "فلتت مني، فلتت فلتت"، لتحصد الشربيني عدد كبير من التعليقات والإعجابات خلال وقت قصير من نشرها للفيديو عبر حسابها الشخصى.