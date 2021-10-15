أول ظهور لـ لبلبة بعد سقوطها على مسرح افتتاح مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- علاء أحمد:

ظهرت الفنانة لبلبة، على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة، في أول ظهور لها عقب سقوطها على خشبة مسرح الجونة، أمس الخميس، بسبب تعثرها في الحركة على المسرح في حفل افتتاح المهرجان بدورته الخامسة.

وكانت الفنانة لبلبة عقب انتهائها من كلمة خاصة قبل عرض فيلم وثائقي عن الفنان الراحل سمير غانم في مهرجان الجونة، تم قطع الأنوار عن المسرح تمهيدا لبدء عرض الفيلم ودخول الفرقة الاستعراضية، ونظرا لوضع المسرح لم تلاحظ لبلبة الأدوات، فاصطدمت قدمها بالأجهزة لتسقط على الأرض، لتسرع إليها الإعلامية ناردين فرج لمساعدتها على الوقوف.

وتشهد فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، عرض الفيلم المغربي الفرنسي "على صوتك" في مركز الجونة للمؤتمرات.

حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة هذا العام، شهد تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

كما شهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: يسرا، دينا الشربيني، منة شلبي، أروى جودة، محمد قبلاوي، ومن القائمين على المهرجان: نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، ويقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.