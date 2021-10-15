بدء عرض فيلم "أحمد نوتردام" لرامز جلال على "شاهد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

بدأت منصة شاهد، عرضها فيلم "أحمد نوتردام" من خلال "شاهد VIP".

وتعرض "شاهد" فيلم "أحمد نوتردام" أحدث أفلام النجم رامز جلال بدءًا من اليوم 15 أكتوبر الجاري.

فيلم "أحمد نوتردام" بطولة رامز جلال، وغادة عادل، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني وغيرهم، وهو من تأليف لؤي السيد، ومن إخراج محمود كريم.

الفيلم تدور أحداثه حول حدوث مجموعة من جرائم القتل والاختطاف من شخص مجهول، تحاول الشرطة أن تقوم بالبحث عنه، وعندما يكتشف صحفي في بداية حياته تأثر القاتل بشخصية (أحدب نوتردام) الشهيرة، يحاول التنكر في شخصية تشبهه ويطلق عليه اسم (أحمد نوتردام)، ويحاول جذب القاتل بأن قام بالتنسيق مع إحدى الفتيات على اختطافها كتمثيل، وينجح في ذلك وتتوالى الأحداث.