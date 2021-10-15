أحمد السقا لـ"الخليج 365": "جالي كسر بالفقرة السبعة العنقية في الجزيرة 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

قال الفنان أحمد السقا إنه لام نفسه مرة واحدة فقط بسبب قيامه بأمر أخطأ في حسابه ضمن تصوير أحد مشاهد الجزء الثاني من الجزيرة.

وأوضح في تصريحات لموقع الخليج 365، ضمن مؤتمر صحفي أقيم ظهر اليوم الجمعة لتكريمه في الجونة السينمائي "لمت نفسي في موقف واحد في الجزيرة 2، لما كان أحمد مالك في السوق بيتضرب بالنار وأنا ونضال الشافعي بنضرب النجايحة، وبجري فوق سقف ميكروباصات متعضمة بخشب وكلاها البارومة، بنط من واحد لواحد لحد ما أوصل النص نقل، ماشية على سرعة 45 كيلو وانا سرعتي 36 كيلو ببقى سابقه بخطوتين".

وتابع السقا "بوصل لآخر العربية انط في الصندوق أستاذ شريف عرفة قالي لا مش حتعمل المشهد قلتله ثق فيا حعمله متقلقش، لما عملناه بقى متاح يحط الكاميرا هنا وهنا يغير عدسات عملناه باكتر من تيك، وأنا اللي بقول أكشن في المشاهد اللي زي دي لاني في النار، لو حسيت فيه غلط بقول كت، جينا في التيك السابع الولد خاف جري شوية بالعربية اسرع سرعت سرعتي شوية قلت هلحق بعد أول عربية قلت هلحقه ودي غلطة مني اتحاسب عليها نطيت وقعت على حافة العربية جالي كسر في الفقرة السبعة العنقية".

واختتم "الغلطة مش غلطة الولد غلطتي انا، كان لازم اقف واقول ستوب دلوقتي مبقتش اعمل كده، لو الاقي حاجة فيها خلل بقول كت، الاول لأ مكنتش بقول".

السقا حصل أمس على تكريم الجونة السينمائي وتحمل اسم الإنجاز الإبداعي في افتتاح الدورة الخامسة، وحضرها يسرا، محمد رمضان، أمينة خليل، منى زكي، منة شلبي، نيقولا معوض، لبلبة.