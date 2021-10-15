"أمينة خليل ضمن لجنة التحكيم".. إعلان الفائزين في مسابقة سينماتك بمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

شهد اليوم جسر الجونة السينمائي مسابقة سينماتك المقامة خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في مقر الجامعة الألمانية بالجونة، وتهدف المسابقة إلى اكتشاف شركات ريادة الأعمال التي تملك حلول تكنولوجية لتسهيل عملية صناعة السينما وتطويرها.

تقوم المسابقة تحت إطار "مسار السينماتك"، ويعد أول مسار في العالم يعمل على ضخ التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، للارتقاء بصناعة الأفلام، عن طريق ريادة الأعمال.

تكونت لجنة التحكيم من الفنانة أمينة خليل، والفنانة والمنتجة صبا مبارك، والمنتجة شاهيناز العقاد، والمخرج رامي رزق الله، وبالإضافة إلى المهندس عدلي توما، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة جيميناي أفريقيا، والمؤسس لمسار سينماتك وفي مصر والعالم

شارك في المسابقة 13 شركة ناشئة محلية وإقليمية، وحظيت كل شركة ناشئة على فترة زمنية تكونت من 3 دقائق لعرض أفكار مشاريعهم المختلفة والإجابة على أسئلة اللجنة، وقيمت اللجنة المشاريع بعض عرض كل فكرة من خلال أبليكشن للحفاظ علي خصوصية التصويت، وتم تحديد الفائزين بناءً على أعلى تقييم حصلوا عليه من اللجنة.

الجائزة التي حصل عليها الفائزين هي منحة أونلاين في ريادة الأعمال من جامعة أجورا للبيزنس، حيث حصل الفائز بالمركز الثالت علي منحة 30% والفائز بالمركز الثاني على 50% والمركز الأول على منحة كاملة

QUAD Aحصل علي المركز الثالث من أوغندا، التي هدفها تعيين وتوفير مهندسين الصوت في أفريقيا، وخلق منصة تخدم منطقة أفريقيا بالكامل، بالإضافة إلى وجود

أكاديمية لتعليم المهندسين وتعمل الأكاديمية سنويا على تعليم وتخريج مهندس صوت.

و المركز الثاني كان من نصيب Int Media الشركة الناشئة في مجال الخدع السينمائية، التي نجحت في دمج 3 تطبيقات في تطبيق واحد لتوصيل الصورة بأكثر شكل واقعي للمشاهد

أما المركز الأول فحصل عليه Step Inside التي نالت إعجاب جميع الحاضرين من فنانين وصناع السينما، حيث فكرة التطبيق هو تسهيل وتسيير الراكور للفنانين لتفادي الأخطاء البشرية، وعمل جوالات في المولات التجارية والمحلات لتسهيل التحضير للشخصيات.

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