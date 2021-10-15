شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Halloween Kills يحقق 4.9 مليون دولار فى أول 24 ساعة من عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الرعب Halloween Kills إيرادات غير متوقعة وضئيلة للغاية وصلت لـ4.9 مليون دولار فى اليوم الأول من عرضه داخل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان القائمون على الفيلم يتوقعون إيرادات تتخطى الـ25 مليون دولار فى اليوم الأول له.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم الرعب الجديد Halloween Kills، الذى يعد استكمالا لسلسلة الهالوين الشهيرة والتى استمرت لأكثر من 5 عقود فى السينمات العالمية، حقق إيرادات متدنية للغاية مقارنة بالتوقعات التى كان ينتظرها القائمون على الفيلم.

ومن المتوقع أن يحقق فيلم Halloween Kills إيرادات من 35 مليون دولار إلى 40 مليون دولار فى الأيام الثلاثة الأولى من إطلاقه، ويعد هذا انخفاضًا كبيرًا عن الافتتاحية الأخيرة للجزء السابق من السلسلة والتى بلغت 77 مليون دولار.

فيلم Halloween Kills من بطولة كايل ريتشاردز، أنتوني مايكل هول، جودي جرير، جيمي لي كورتيس، ديلان أرنولد، آندي ماتيشاك، روبرت لونجستريت، تشارلز سايفر، كادرولشا أونا كارول، عمر ج. دورسي، ستيفاني ماكنتاير.