شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان ودياب يتألقان فى حفل غنائى بالإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا كل من النجمين بهاء سلطان ودياب حفلا غنائيا فى الإسكندرية وسط حضور الآلاف الذين توافدوا على مكان الحفل قبل انطلاقه بساعات.

وقدم دياب خلال الحفل عددا من أغانيه التى أشعلت حماس جماهيره منها "يا ساتر، غمازات، الشحن فصل، عوو" وغيرها من الأغانى.





















وقدم بهاء سلطان خلال الحفل مجموعة من أغانيه التى لاقت تفاعلا كبيرا من كل الحضور منها "يا ترى"، "الواد قلبه بيوجعه"، "أنا مصمم"، "احلف"، "3 دقايق"، "أنت بتكلمني"، "أنت واخدها معايا تحدى" وغيرها من الأغاني، وأشرف على تنظيم الحفل وليد منصور.

































وأحيا مؤخرا بهاء سلطان حفلا غنائيا كبيرا فى ختام صيف 2021 بالمسرح الرومانى فى الساحل الشمالي، وصعد سلطان على خشبة المسرح مرددا أغنية "أنت استثنائي" وسط تفاعل من الجمهور، وأشعل بهاء سلطان الحفل بعدد كبير من أغانيه الطربية التى تألق بها طوال مشواره الفنى.

وكان دياب قد طرح أحدث أغانيه "يا ساتر" عبر موقع "يوتيوب" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبد المنعم، كما تعاقد دياب على المشاركة فى فيلم "كوزمو" بطولة خالد النبوى ومصطفى شعبان ونيللى كريم.