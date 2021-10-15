شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى يحيى حفلا على مسرح الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحيى، اليوم، فى السابعة مساء النجم محمود العسيلى حفلا غنائيا على خشبة مسرح الزمالك، ويقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه منها "يا ناس، حلم بعيد، حتة تانية، حب غلط، وجع الهوى، هى"، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الأماكن مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.
وكان قد طرح المطرب محمود العسيلى الشهرالماضى أحدث أغنياته التى تحمل اسم "قلقان"، على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود عسيلى، وتوزيع وميكس وماستر على فتح الله.
وسبقها أغنية "على خدك" من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلى، توزيع على فتح الله، والكليب من إخراج رونا العريان، وأغنية "بقت معايا" من كلمات سارة فرج، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير هداية، ومن إخراج إبراهيم حدرج، ومن الأغانى التى قام بطرحها أيضا خلال الفترة الأخيرة "حب غلط"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلى، وتوزيع على فتح الله وميكس وماستر على فتح الله.
وكان قد أشاد المطرب محمود العسيلى مؤخرا، بقرار نقابة المهن الموسيقية منع تشغيل أى فنان أو فنانة على فلاشة في الحفلات وضرورة أن يكون مصاحبا للفنان فرقة موسيقية لا تقل عن ثمانية عازفين، مؤكدا أن هذا القرار سيساهم في تعزيز المنافسة والذوق العام، فضلا عن مساعدته في توفير عمل لكثير من الموسيقيين.