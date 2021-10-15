شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى يحيى حفلا على مسرح الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى، اليوم، فى السابعة مساء النجم محمود العسيلى حفلا غنائيا على خشبة مسرح الزمالك، ويقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه منها "يا ناس، حلم بعيد، حتة تانية، حب غلط، وجع الهوى، هى"، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الأماكن مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وكان قد طرح المطرب محمود العسيلى الشهرالماضى أحدث أغنياته التى تحمل اسم "قلقان"، على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود عسيلى، وتوزيع وميكس وماستر على فتح الله.