شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى وإلهام شاهين ونبيل الحلفاوى ينعون فوزى فهمى: مثال للمثقف المتواضع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن على نعى الدكتور فوزى فهمى، رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، الذى وافته المنية اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 83 عاما، حيث نعى الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، عبر تدوينه على حسابه بموقع إنستجرام، صديقه فوزى فهمي، قائلا فى تعليق على صورته، "وداعًا أستاذى وصديقى.. وداعًا سيد البنائين".



اشرف زكى ينعى فوزى فهمى

كما نشر الفنان نبيل الحلفاوى، تدوينه عبر حسابه على "تويتر" يروى من خلالها ذكرياته مع الدكتور فوزى فهمى، قائلا: "منذ كان معيدًا بالمعهد ونحن طلبة يتغير علينا العمداء ويظل هو الذراع اليمنى لكل عميد يتولى، صديقا لنا وأستاذا وناقدا وباحثا وكاتبا متفانيا في عمله طوال مشواره معيدا وعميدا ورئيسا لأكاديمية الفنون، رحم الله الدكتور فوزي فهمى، أحد رموزنا الثقافية وصادق العزاء لأسرته وتلاميذه والمسرح المصرى".



نبيل الحلفاوى ينعى فوزى فهمى

فيما نشرت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها على إنستجرام، صورة للدكتور فوزى فهمى، وعلقت عليها: "الله يرحم أستاذى المفكر العظيم والمثقف المحترم.. الدكتور فوزى فهمى، كان عميد المعهد العالى للفنون المسرحية لما كنت طالبة بالمعهد.. ثم رئيسا لأكاديمية الفنون.. واشتغلت معه فى أول إنتاج لأكاديمية الفنون.. مسرحية كاليجولا.. هو مثال للمفكر المثقف المتواضع الزاهد.. كان شخصية مميزة فى كل شئ صعب تكرارها.. الله يرحمه ويصبر أهله وتلامذته ومحبيه".



الهام شاهين تنعى فوزى فهمى

يذكر أن فوزى فهمى ولد فى يوم 21 أغسطس 1938 فى القاهرة تلقى تعليمه الابتدائى بمدرسة المعهد العلمى الابتدائى وتعليمة التانوى بمدرسة على باشا مبارك، وحصل منها على شهادة ثانوية، ولميله للفنون التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية قسم الدراما ثم حصل على درجة الدكتواره فى علوم المسرح سنة 1975.

وقد تنقل فى عدة مناصب فندب سنة 1978 عميدا لمعهد النقد الفنى ثم وكيلا لوزارة الثقافة ورئيسًا للمركز القومى لتفافة الطفل، من جهوده إنشاء الحديقة الثفاقية بالسيدة زينب، والإشراف على ترجمة مائة كتاب للطفل، من أهم مولفاته فى مسرح عودة الغائب كتبها سنة 1977، مسرحية الفارس والأميرة كتبها سنة 1979، مسرحية لعبة السلطان كتبها سنة 1986، وهو عضو "المجلس الأعلى للثقافة" منذ 2014.