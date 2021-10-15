في هولندا.. الزواج من شريك من نفس الجنس دون التخلي عن العرش

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتي، أن باستطاعة أفراد العائلة المالكة في هولندا الزواج من شريك من نفس الجنس دون الحاجة إلى التنازل عن حقهم في العرش.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تشريع زواج المثليين في هولندا عام 2001. وبالتالي، فإن الزواج الملكي يتطلب موافقة البرلمان، على عكس الزيجات العادية.

ومن جهته، أفاد رئيس الوزراء في رسالة إلى البرلمان بأن ” مجلس الوزراء لا يرى أن وريث العرش يجب أن يتنازل عن العرش إذا كان يرغب في الزواج من شريك من نفس الجنس.”

وأشار رئيس الوزراء إلى “أنه يُسمح لولية العهد، الأميرة كاثرينا أماليا، البالغة من العمر 17 عاماً، بالزواج من شريك من نفس الجنس دون الحاجة إلى التنازل عن حقها في العرش”.

وأوضح رئيس الحكومة أن السؤال عن كيفية تأثير زواج المثليين على خلافة الأطفال الملكيين لاحقاً لا يزال قائماً، مؤكداً أنّه ليس من المنطقي محاولة تحديد الإجابة الآن.