“حبيبي”.. رقم قياسي جديد لديو عاصي والوليد الحلاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حقق كليب أغنية “حبيبي” التي أصدرها النجم اللبناني عاصي الحلاني على طريقة الديو مع نجله الوليد، أكثر من 12 مليون مشاهدة بعد 5 أشهر فقط من صدوره على القناة الرسمية لشركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” في موقع “يوتيوب”.

وأغنية “حبيبي” من كلمات نزار فرنسيس، الحان عادل العراقي، توزيع طوني سابا، ايقاعات سليمان دميان، ستديو سابا وماستر محمد مقهور. أما الكليب حمل توقيع احمد المنجد الذي قدم عاصي وابنه بصورة راقية جدًا مليئة بمشاعر الأبوة والعاطفة.

ومنذ طرحها تحظى أغنية “حبيبي” بانتشار واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كما تتصدّر المراتب الأولى في قائمة “يوتيوب” للفيديوهات الموسيقية الأكثر تداولًا في الوطن العربي.

نفيد بالذكر أن أغنية “حبيبي” صدرت في ألبوم عاصي الحلاني الجديد “كل الفصول” أمّا كليب الأغنية بتم تصويره في مدينة دبي.