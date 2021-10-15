بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعدما تألق الشهر الفائت خلال مشاركته في “ستارز أون بورد” الى انطاليا – تركيا، ها هو النجم اللبناني نادر الأتات يُبحر مجددًا مع سفينة النجوم في عيد الحب القادم.

وضرب نادر الأتات موعدًا مع المحبين والمتابعين والجمهور بلقاء الجاليات العربية بمناسبة عيد الحب، حيث سيبحر مجددًا مع سفينة النجوم وكوكبة من الفنانين، في أضخم مهرجان لنجوم الوطن العربي من ميامي الى جزر الباهاماس بين 12 و 16 من شهر شباط/فبراير 2022.

الجدير ذكره أن نادر الأتات طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة “حلّي عنا” كلمات وألحان جهاد حدشيتي وتوزيع روبير الأسعد.

وحقق كليب “حلّي عنا” الذي حمل توقيع المخرج اللبناني عادل سرحان، وجاء بصورة فرحة تمنح الطاقة الإيجابية والتفاؤل بما هو قادم، نجاحًا لافتًا اذ يقترب من الثلاثة ملايين مشاهدة بعد وقت قصير من صدوره على قناة نادر الأتات الرسمية عبر موقع يوتيوب.

وكانت أغنية “حلّي عنا” قد حصدت انتشارًا واسعًا في الأيام الماضية، إذ تداول روّاد مواقع التواصل مقتطفات من العمل. بدوره قام نادر بمشاركة هذه اللقطات عبر حسابه في الستوري.