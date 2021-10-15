ماجد المهندس يحقق نجاحاً جديداً في “حرام تروح”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية “حرام تروح” للنجم العراقي ماجد المهندس أكثر من مليوني مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط من صدورها على قناة “روتانا” في موقع “يوتيوب”.

وأغنية “حرام تروح” من كلمات أحمد علوي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع ميثم علاء الدين.

الجدير ذكره أن ماجد المهندس كان قد أصدر منذ فترة، فيديو كليب حمل عنوان “نصاب”، وطرحه عبر تطبيق “box فن” ومنصات إلكترونية أخرى.

وشارك الفنان ماجد المهندس، أخيراً، مع نخبة من النجوم، هم راشد الماجد، وأصيل أبو بكر، وداليا مبارك، وعايض يوسف، في عمل وطني ضخم بمناسبة اليوم الوطني السعوي، حمل عنوان “ليلة وطن”.