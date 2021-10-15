مليون مشاهدة في يوم واحد.. نوال الزغبي “عكس الطبيعة”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تلقى أغنية “عكس الطبيعة” للنجمة اللبنانية نوال الزغبي أصداءاً إيجابية بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وحققت أغنية “عكس الطبيعة” أكثر من مليون مشاهدة بعد ٢٤ ساعة فقط من صدورها على قناة “روتانا” في موقع “يوتيوب”.

أغنية “عكس الطبيعة” من كلمات أحمد حسن رؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع شريف قاسم، وتُعد الرئيسية في ألبوم نوال الزغبي الجديد، والكليب من إخراج المبدع فادي حداد.

وظهرت نوال الزغبي في كليب “عكس الطبيعة” بجو من الفرح لا يخلو من خفة الظل. وتصدّر العمل المرتبة الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا في لبنان (Trending)، محققًا مراتب متقدّمة جدًا في مصر والسعودية والإمارات وغيرها من البلدان العربية.

الجدير ذكره أن نوال الزغبي كانت قد طرحت مؤخراً كليب “ارقص” من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان ألفريد الأسعد وتوزيع روبير الأسعد ميكس وماستر نور الأسعد، وكليب “عليه ابتسامة” باللهجة الخليجية من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس وماستر محمد عصمت.