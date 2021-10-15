ترامب وزوجته ميلانيا ينضمان إلى متحف “مدام توسو” في دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف متحف “مدام توسو” لتماثيل الشمع في دبي، الذي افتتح رسمياً فرعه الأول في الشرق الأوسط، عن تمثال للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب.

وفي التفاصيل، فسرق تمثالا دونالد ترامب وزوجته ميلانيا الأضواء إذ ظهر الرئيس السابق وهو يرتدي ربطة عنقه الحمراء الشهيرة ويجلس خلف مكتبه ينظر إلى هاتفه، أمّا السيدة الأولى السابقة فظهرت وهي تقف بثوبها الأزرق الأنيق الذي تألقت بها خلال حملة الإنتخابات عام 2016.

ويعدّ متحف الشمع أو متحف مدام توسو في دبي من الوجهات التي تركت بصمة واضحة في مجال الإبداع، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط حيث يمكنك رؤية مجموعة كبيرة من الشخصيات العالمية والعربية التي تتميّز بقاعدة جماهيرية واسعة.

ولتصميم مجموعة تماثيل الشمع المختلفة، أجرى الفريق المسؤول في متحف مدام توسو مسحاً سكانياً واسع النطاق لمعرف هوية النجوم في كافة المجالات الذين يرغب المواطنون برؤيتهم.

ويُشار إلى أنّ المتحف الشهير يضم حاليّاً 60 شخصية من القادة والمشاهير، ومنهم نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر والرئيس الصيني شيجين بينغ، إلى جانب مجموعة من نجوم بوليوود. وفي حين لم يتم عرض أي تمثال شمعي للرئيس جو بايدن بعد، قال متحدث بإسم المتحف إنّه قد يتم عرضه في وقتٍ ما قريباً.