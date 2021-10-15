شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى لتليفزيون الخليج 365: مسلسلى الجديد ليس من تأليفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ياسمين صبرى خلال تصريحاتها لتليفزيون الخليج 365 مع الزميلة منة الله يحيى على ريد كاربت مهرجان الجونة بحفل الافتتاح أمس عن دخولها مسلسل العام المقبل 2022، قائلة "أنا عندى مسلسل فى رمضان اللى جاى، وما عنديش خبرة تأليف ولا دارسة تأليف، المؤلف هو محمد عبد المعطى".

وأضافت خلال تصريحاتها "أشكر كل العاملين على معالجة آثار الحريق بسرعة شديدة، خاصة أنى اعتقدت أن الحفل سيتم تأجيله، لكنهم اجتهدوا بصورة كبيرة".

واستكملت حديثها عن يومها وكيف تعيشه لتليفزيون الخليج 365 بقولها "ببدأ يومى بفنجان قهوة، والقطط بتاعتى اللى بتصور بيها دول حبايبى وأحلى حاجة في الدنيا".

كما ختمت حديثها بقولها حول كورونا "عمرى ما اترعبت منها، فأنا حذرة لكن مش مرعوبة منها، واتطعمت علشان اعرف أسافر".