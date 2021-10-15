شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الدولى للمسرح للتجريبى يطلق دورته المقبلة باسم الراحل فوزى فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى برئاسة الدكتور جمال ياقوت إطلاق اسم الراحل الأستاذ الدكتور فوزى على الدورة الثامنة والعشرين من عمر المهرجان الذى سينطلق فى الفترة من 14 إلى 19 ديسمبر.

وصرح رئيس المهرجان قائلاً: فقدنا قيمة علمية ثقافية مسرحية كبيرة، فالراحل هو الأب الروحى لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى وإطلاق الدورة المقبلة باسمه هو أقل ما يقدم له فهو الأستاذ والمعلم للعديد من الأكاديميين والباحثين المسرحيين فى مصر والعالم العربى، وقد أثرى المكتبة العربية بالعديد من كتاباته المسرحية والنقدية، ومن أشهر أعماله "عودة الغائب"، الفارس والأميرة" .



فوزي فهمي

وقد شغل الراحل العديد من المناصب منها عميد المعهد العالي للنقد الفني، وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ورئيس أكاديمية الفنون، ورئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، ورئيس المركز القومي لثقافة الطفل، وغيرها من المناصب التي أخلص فيها وقدم خبرته وحقق لها نجاحات كثيرة.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي مهرجان تنافسي تنظمه وزارة الثقافة سنوياً، وهو بمثابة فرصة للتواصل والحوار بين مختلف الثقافات والمجتمعات من خلال الأشكال المختلفة للمسرح وفنون الأداء، ويهدف إلى تقديم أحدث التطورات في المشهد المسرحى الدولى للجماهير المصرية والعربية، في حين يخدم أيضا كبانوراما للإنتاج المسرحى المحلى والإقليمى لصالح المتخصصين والمهرجانات والمهتمين من جميع أنحاء العالم.