شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل وصبا مبارك فى جلسة عرض المشاريع سينما تيك بالجونة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت، اليوم الجمعة، فعالية جسر الجونة السينمائى مسابقة سينماتك المقامة خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى مقر الجامعة الألمانية بالجونة، وتهدف المسابقة إلى اكتشاف شركات ريادة الأعمال التى تملك حلولا تكنولوجية لتسهيل عملية صناعة السينما وتطويرها.

تقوم المسابقة تحت إطار "مسار السينماتك"، ويعد أول مسار فى العالم يعمل على ضخ التطور التكنولوجى والتحول الرقمى، للارتقاء بصناعة الأفلام، عن طريق ريادة الأعمال.

تكونت لجنة التحكيم من الفنانة أمينة خليل، والفنانة والمنتجة صبا مبارك، والمنتجة شاهيناز العقاد، والمخرج رامى رزق الله، بالإضافة إلى المهندس عدلى توما، المؤسس لمسار سينماتك وفى مصر والعالم.

شارك فى المسابقة 13 شركة ناشئة محلية وأقليمية، وحظيت كل شركة ناشئة على فترة زمنية تكونت من 3 دقائق لعرض أفكار مشاريعهم المختلفة والإجابة على أسئلة اللجنة، وقيمت اللجنة المشاريع بعض عرض كل فكرة من خلال أبليكشن للحفاظ على خصوصية التصويت، وتم تحديد الفائزين بناءً على أعلى تقييم حصلوا عليه من اللجنة.