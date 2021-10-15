شكرا لقرائتكم خبر عن مش ناسينكم.. نجوم راحلون يتألقون فى مهرجان الجونة بصور فوتوشوب.. آخرهم سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق مهرجان الجونة بدورته الخامسة، أمس الخميس، بحضور لافت لعدد كبير من نجوم الفن، لكن أراد مصمم الجرافيك محمد جابر تأكيد حضور عدد كبير من النجوم الراحلين الذين أثروا الفن بإبداعاتهم على مدار تاريخهم الفنى، وكان آخرهم النجم الراحل سمير غانم، وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز.



دلال عبد العزيز



سمير غانم

وتخيل محمد جابر، تواجد نجوم الفن الراحلين بفعاليات المهرجان على الرغم من غيابهم، وذلك من خلال إعادة تصورهم يتألقون فى تلك الأماكن التي تلتقط فيها صور المهرجان حالياً من السجادة الحمراء وأمام المسرح، مستخدما برنامج الفوتوشوب، في لفتة وفاء بمجموعة صور تحت عنوان "مش ناسينكم".



احمد راتب



احمد زكي



خالد صالح

ومن بين النجوم الذى استحضرهم جابر فى صوره كان الراحل نور الشريف، والراحل محمود عبد العزيز، والراحل أحمد زكي، والراحل خالد صالح، والراحلة رجاء الجداوى، ومحمود الجندي، وأحمد راتب، ويوسف شعبان.



رجاء الجداوي



محمود الجندي



محمود عبد العزيز



نور الشريف



يوسف شعبان

يأتى هذا فيما انطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى، بحضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين، ليبدأ الحفل بكلمة اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر الذى توجه خلالها بالشكر لجميع الحضور، والترحيب بوجودهم وقال: "فى بداية هذا المهرجان دعونا نتذكر هذا الرجل العصامى المهندس أنسى ساويرس، فلولا هذا الرجل ما كان لهذا الكيان وجود".

وأضاف: "المهرجان فى دورته الحالية دليل واضح على ما يحظى به من مكانة عالمية، وعلى الرغم من معاناة العالم من جائحة كورونا اجتازت مصر تلك المحنة، ووجودكم اليوم أكبر دليل على ذلك، ومصر دائما تفتح ذراعيها لاستقبال السياح، كما أن الفن يساهم فى تطوير سلوكيات البشر ومنحهم الثقة".

ليصعد بعدها المهندس سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة، إلى خشبة المسرح بصحبة الفنانة الكبيرة يسرا عضو اللجنة الاستشارية الدولية للمهرجان، وقال: "أنا طالع مع يسرا للتأكيد على أنها الداعم الرئيسى للمهرجان منذ بدايته"، لترد يسرا عليه قائلة: "أنا سعيدة بتواجدى مع عائلة ساويرس، فهم ضهر ودعم".