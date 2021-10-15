شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال ناعيا الدكتور فوزى فهمى: فقدنا أبا مخلصا لا مثيل له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، الدكتور فوزى فهمى، رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، والذى وافته المنية اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 83 عاما.

وقال جلال إننا لم نخسر فقط الأستاذ والمعلم الذى علمنا كل شيء، بل خسرنا الأب المحب المخلص الذى لا مثيل له، وفقد الإبداع المصرى والعربى، والعمل الأكاديمى، رجل دولة من طراز رفيع، تعددت مواهبه، وتنوعت مناصبه، وتبعه جيل من التلاميذ والأبناء الذين يدينون لعلمه وخلقه بالكثير.

التحق الدكتور فوزى فهمى، بالمعهد العالى للفنون المسرحية قسم الدراما، وحصل على درجة الدكتواره فى علوم المسرح سنة 1975، وقد شغل منصب عميد المعهد العالى للنقد الفنى، وعميد المعهد العالى للفنون المسرحية، ووكيلا لوزارة الثقافة، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ورئيس أكاديمية الفنون، ورئيس مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، ورئيس المركز القومى لثقافة الطفل، وهو عضو "المجلس الأعلى للثقافة" منذ 2014، إضافة إلى عضويته لمجلس الشورى.

أشرف على تنفيذ العديد من المشاريع الثقافية التى كان لها أثر كبير فى وعى وثقافة المصريين، أهمها ترجمة 100 كتاب للطفل، وإنشاء الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، وغيرها من المشاريع المهمة، من أهم مؤلفاته مسرحية عودة الغائب سنة 1977، مسرحية الفارس والأميرة سنة 1979، مسرحية لعبة السلطان سنة 1986.