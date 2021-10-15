أحمد السقا لـ"الخليج 365": درست الأكشن لأنني لست مختلا.. و"معرفش عن تمثيل ياسين حاجة".

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

أكد الفنان أحمد السقا أنه لم يشاهد ابنه ياسين كممثلا حتى الآن، لكنه يعرف أنه يدرس كل الأقسام المتعلقة بالفن.

وتابع ردا على سؤال موقع "الخليج 365" في المؤتمر الصحفي الذي أقيم ظهر اليوم، ضمن برنامج تكريمه في الجونة السينمائي "كل ما أتمناه أن يصبح رجلا محترما وصالحا ومهم فيما سيعمل تمثيل أو إخراج أو تصوير".

وأضاف في تصريحاته لـ"الخليج 365"، تعليقا على سؤالنا له هل كان يقصد أن يهتم برفع سقف أفلام الأكشن في بداية مشواره، أم أن الأمر لم يكن مخططا له: "لا مكنتش قاصد كنت موفق اني أقابل واحد زي المنتج محمد العدل، يحط ثقته فيا وانا محدش يعرفني يعملي فيلم تكلفته عالية في الفترة دي، يغامر بفلوسه، وقتها اشتغلت وانا معنديش دراية اوي بالاكشن بشتغل بالقلب القاعد".

واستكمل السقا "بعد كده لما الموضوع بقى علامة مميزة فيا، ابتديت اشتغله وادرسه لاني مش مختل ومش عايز أموت نفسي".

السقا حصل أمس على تكريمه بنجمة الجونة للإنجاز الإبداعي، وسلمته التكريم الفنانة هند صبري

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