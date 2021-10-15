نقل شقيقة محمد عبد الحافظ إلى المستشفى.. والفنان يطلب الدعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان محمد عبد الحافظ نجل المخرج الكبير الراحل إسماعيل عبد الحافظ، عن نقل شقيقته "لمياء" إلى أحد المستشفيات، طالبا من الجميع الدعاء لها بالشفاء، دون الكشف عن أي تفاصيل تخص حالتها الصحية.

ونشر عبد الحافظ، صورة تجمعه بشقيقته، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "أختي وبنتي وحبيبتي وصديقتي ، أغلى لمياء في الكون..ربنا يشفيكي ويعافيكي يا حبيبتي ، وتقومي بالسلامة وتخرجي من المستشفى بعون الله ..أسألكم الدعاء بالشفاء لأختي ولكل مرضانا".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد عبدالحافظ، مسلسل "بت القبايل"، وشارك في بطولته حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغني، محمد رياض، أحمد فؤاد سليم، سميرة عبدالعزيز، مدحت تيخة، علاء مرسي، بهاء ثروت، وتأليف شاذلي فرح ومحمد البجلاتي، وإخراج حسني صالح.