بالصور| أحمد السقا: أصبت بالعصب الرابع بسبب "نسل الأغراب".. وأشارك في "الاختيار 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

قال الفنان أحمد السقا إنه أصيب بالعصب الرابع، بسبب مسلسل "نسل الأغراب" لتركيبه سنان فضة طوال فترة التصوير، مؤكدا أن الانتقادات التي وجهت للعمل لن تجعله يغيب عن الدراما التليفزيوينة رمضان المُقبل.

وتابع في مؤتمر صحفي أقيم في مهرجان الجونة السينمائي ضمن برنامج تكريمه "من الوارد أن تحدث أخطاء"، وأشار إلى استعداده للمشاركة في السباق الرمضاني المُقبل بمسلسل الاختيار 3 مع الفنان أحمد عز والفنان كريم عبدالعزيز.

وحصل السقا أمس على جائزة الجونة للإنجاز الإبداعي في حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، بحضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم "منى زكي، يسرا، هند صبري، لبلبة، منة شلبي، ريهام عبدالغفور، لبلبة".

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