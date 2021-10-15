عمر السعيد لـ أحمد السقا: "ليا الشرف إني في مهنة أنت أحد فرسانها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان عمر السعيد على توجيه رسالة للفنان الكبير أحمد السقا بعد تكريمه ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

ونشر السعيد، صور للسقا بمهرجان الجونة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "السقا واحد من نجوم جيلي، يعني اللي كنا بنقف على أبواب السينمات عشان نجري ندخله فيلم، ونبقى في أسعد لحظاتنا مدة فيلمه ونحاول نقلد حركاته وطريقة حبه للبطلة".

وتابع: "شفته زي أي مشاهد.. بيكبر وبياخد أدوار أهم وأهم زي في (نصف ربيع الآخر) وأعمال كتير جدًا لغاية أدريانو في همام، وبعدها عمل أول فيلم بطولة (شورت وفانلة وكاب)، ومن بعدها بقي نجم كبير أوي كأنه جزء من جيلي.. لأ مش كأنه، هو فعلا جزء لا يتجزأ من جيل اتولدوا نص الثمانينات".

واستكمل: "فاكر ذكرياتي مع كل فيلم ليه روحته.. ببقى فاكر سينما إيه ومين كان معايا.. نجم كبير وبطل بقاله ٢٢ سنة تقريبا على القمة وده لو تعلمون أمر عظيم وصعب جدا جدا جدا.. عدت السنين وأنا بقيت بمتهن نفس شغلانة نجمي الكبير، وعرفتك عن قرب واشتغلت معاك مرتين وحقيقي ونعم المعرفة..راجل جدع وابن بلد وطيب وطيب وطيب وطيب في زمن تملك الشر والقسوة من الغالبية، فأصبحت طيبة القلب عملة نادرة جدا".

وأضاف: "عرفت مراته المحترمة وولاده كلهم حبايبي واخواتي الصغيرين وطنط نادية وأخته الغالية تامو ومحمد حسن اللي هو أخوه بجد مش مدير أعماله.. حقيقي تستحق مليون تكريم على نجومية حقيقية راسخة بأعمال عظيمة يا تيتو أو يا منصور ودول أكتر اسمين بحبهم لفيلمين ليك، مبروك يا سقا، والواحد ليه الشرف إنه في مهنة انت أحد فرسانها الكبار".

حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة هذا العام، شهد تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

كما شهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: يسرا، دينا الشربيني، منة شلبي، أروى جودة، محمد قبلاوي، ومن القائمين على المهرجان: نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، ويقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.

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