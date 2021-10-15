"غسلت والدي ولا أخشى الموت" .. تصريحات أحمد بدير ببرنامج "السيرة"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حل الفنان أحمد بدير، مساء أمس الخميس، ضيفًا على برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، والذي يُعرض على قناة DMC، وكشف خلال الحلقة التي عرض منها الجزء الأول، عن أمور شخصية وبدايته الفنية ومشواره الفني.

ونرصد لكم أبرز ما قاله بالحلقة في السطور التالية:

- عندي 11 أخ وأخت.

- مصروفي كان 3 صاغ .

- لقيت 50 قرش في مرة بالشارع، ووزعتها على أخواتي.

- غسلت والدي بعد وفاته، وكانت لحظة صعبة جدًا عليا وروحي كانت رايحة مني.

- كنت بخاف من والدي وأنا عندي 10 سنوات.

- لما توفي والدي، كنت حاسس اني ممكن أتجنن.

- أبويا توفي وأنا كنت بعمل مسرحية "على الرصيف".

- كنت بشتري طبق الكشري وأحطه في رغيف عيش عشان أشبع.

- والدتي كانت دايمًا بتدعيلي وتقولي"ربنا يطعمك ما يحرمك، والدعوة دي اللي أنا عايش عليها".

- كنت بوفر الفلوس وأمشي مسافات طويلة بدل المواصلات عشان أدخل السينما.

- بتبقى أسعد لحظات حياتي، لما أخرّج واحد من همومه وأخليه يضحك من قلبه فبضحك من قلبي معاهم.

- مكنش دمي خفيف في الطفولة وكنت طفل عادي.

- خارج التمثيل بكون شخص منعزل وساكت ومش بتكلم كتير.

- وقوفي على خشبة المسرح أمام الجمهور أفضل لحظات مشواري الفني وحياتي على الإطلاق.

- أنا لا أخشى الموت وأتمنى حسن الخاتمة وسأكون في أفضل حالاتي عندما أقابل رب كريم.

- والدتي توفت بعد والدي بعشر سنين، ووالدي رحلوا وهما راضيين عني.